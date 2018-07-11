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Футбольные фанаты из Хорватии развернули на Триумфальной площади в центре Москвы огромный флаг в красно-белую клетку, как на гербе их страны, с благодарностью России. Об этом пишет "Интерфакс".

Агентство уточняет, что в среду, 11 июля, несколько десятков человек вышли на площадь близ памятника поэту Владимиру Маяковскому, развернули многометровое полотно и начали скандировать "Россия!". Баннер длиною около 50 метров с надписью "Спасибо, Россия" на русском языке занял почти всю ширину площади.

Агентство отмечает, что акция прошла на фоне инцидента с хорватским футболистом Домагой Видой. После победного матча с РФ игроки сборной Хорватии выложили ролики, на одном из которых Вида, забивший второй гол в ворота сборной России, выкрикнул "Слава Украине!" После этого ФИФА сделала игроку предупреждение и оштрафовала второго участника видеозаписи — члена хорватской футбольной делегации.

Напомним, 7 июля россияне проиграли хорватам в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время завершилось вничью — 1:1, однако в пенальти хорваты оказались успешнее — 4:3.