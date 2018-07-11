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Бийская администрация готовит документы для включения озера Ковалевское в федеральную программу по расчистке рек и озер. Об этом пишет "Бийский рабочий".

Согласно условиям программы, местным властям необходимо предоставить проект и провести государственную экологическую экспертизу. Данные действия должны быть сделаны за счет муниципального бюджета. Это обойдется городу в более 1 миллиона рублей.

После того, как нужные документы будут на руках, администрация сможет подать заявку на участие в программе. В мэрии не исключают, что очистка Ковалевского может начаться уже в 2019 году.

Издание напоминает, что озеро несколько лет назад исключили из краевого реестра охраняемых природных памятников. С тех пор оно мелеет, загрязняется и цветет, превращается в болото. При том, что раньше в чистейшей воде Ковалевского можно было ловить раков.

В последние годы на озере организовывали общественные акции по очистке берегов от мусора, а водолазы чистили дно. Но кардинально ситуацию это не изменило.

Работа по включению озера в федеральную целевую программу проводилась в 2017 году. Из алтайского Минприроды был получен положительный ответ. Теперь администрации Бийска нужно выполнить свою часть подготовительной работы.