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Туристы нашли возле Кафедрального собора в Калининграде капсулу с посланием потомкам, написанным 24 года назад промышленными альпинистами, которые устанавливали шпиль на башне собора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

Уточняется, что памятная капсула буквально упала под ноги туристам. "На крыше собора обитает множество птиц семейства соколиных. По счастливой случайности одна из них задела крылом капсулу, находившуюся на крыше башни", — отметили в пресс-службе.

В памятной капсуле находился заламинированный текст на русском и немецком языках: "Монтажные работы по установке шпиля главной башни Кафедрального собора выполнили альпинисты Калининграда: Костромин Валерий, Чернов Сергей, Серенков Дмитрий, Алексеев Игорь. Июль 1994". Также в капсуле находились обрывки старой газеты, советские банкноты и несколько монет начала 1990-х годов.

Капсулу с содержимым передали в Музей Иммануила Канта в соборе, вскоре документы станут частью постоянной экспозиции музея. Отмечается, что эта капсула — первая найденная и самая ранняя из трех имеющихся. Вторая была заложена в заалтарном пространстве, когда восстанавливалась эпитафия Богуславу Радзивиллу и его супруге Анне Марии, а третью капсулу установили калининградские рабочие при монтаже Большого органа Кафедрального собора.