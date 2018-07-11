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Порядка трех тысяч человек эвакуировали в Чите из-за затопления территорий в Забайкалье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что сейчас в Центральном районе города затоплено 18 дачных кооперативов, 1316 человек эвакуировали. В Железнодорожном районе эвакуировано 98 человек, 35 из них находятся в пунктах временного размещения. В Ингодинском районе эвакуировали 1446 человек, из которых 45 сейчас находятся в пунктах временного размещения.

В администрации уточнили, что подтоплены дачные кооперативы "Механизатор", "Энергетик", "Маяк", "Рассвет", "Машиностроитель", "Восход", "Луч", "Объединение", "Геолог". Также сообщается, что в краевом центре людей готовы принимать восемь пунктов временного размещения, организовано горячее питание.

Ранее в МЧС сообщали, что восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья находятся в зоне подтопления. В них проживают порядка двух тысяч человек в 200 жилых домов.

Агентство напоминает, что реки в ряде районов Забайкалья вышли из берегов 8 июля. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично осталась без света. Паводок на реке Чита стал сильнейшим с 1936 года.