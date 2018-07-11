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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что присоединение Крыма и иные проблемы в отношениях альянса с Россией — это еще не повод для ее изоляции. Заявление прозвучало перед открытием саммита военно-политического блока на экспертном форуме NATO Engage, пишет ТАСС.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем [российскую] пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России", — заявил Столтенберг, выразив уверенность, что диалог с Россией необходим, особенно "когда напряженность высока".

"Россия — это наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией", — добавил генсек.

Ранее он не раз отмечал, что даже если отношения НАТО с РФ не улучшатся, то контакт с Москвой нужен, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации отношений.

Столтенберг подчеркнул, что альянс не видит непосредственной угрозы старанам-членам НАТО со стороны РФ.