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Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в столице РФ новый дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении с машиной остается на месте и принимает прежнюю форму. После теста подобные конструкции появятся на других участках дорог, пишет ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что ежемесячно в Москве из-за ДТП повреждается около 50 дорожных знаков: после наездов стойки со знаками деформируются и должны быть заменены. "В рамках эксперимента в районе дома 32 по улице Бутырский Вал установлен дорожный знак на гибкой стойке", — рассказал он.

По словам источника, на стойке зафиксирован знак "Пешеходный переход". Стойка выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, позволяющих ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любом направлении. В пресс-службе ЦОДД отметили, что подобные стойки выдерживают свыше 20 наездов. "Гарантийный срок службы такой конструкции составляет пять лет", — отметил собеседник агентства.

Новый гибкий знак будет эксплуатироваться в пилотном режиме. В случае, если эксперимент будет успешным, такие конструкции установят на других дорогах.