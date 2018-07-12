Фото из открытых источников

Звезда великой автомобильной киноэпопеи "Форсаж" Мишель Родригес отмечает 12 июля свое 40-летие.

Эта актриса, может, и не является легендой драматического мастерства, но всегда отыгрывает искренне и по-настоящему. Любовь ее поклонников можно понять! Ведь Мишель делает важное дело – ее героини в фильмах выглядят, как действительно реальные люди с их понятными для нас поступками, мыслями и диалогами.

В юбилей Мишель Родригес предлагаем вам подборку фотографий этой сильной и красивой женщины.