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Чемпионат мира по футболу проходит в России великолепно и без серьезных операционных проблем благодаря работе оргкомитета турнира и регионов. Такое заявление сделал глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, пишет ТАСС.

По его словам, РФ "проводит восхитительный чемпионат мира". Смит напомнил, что после группового этапа уже звучало заявление о том, что федерация довольно тем, как проходит турнир. Он отметил, что не было ни одной серьезной операционной проблемы, "мы провели 61 успешный матч".

Также Смит подчеркнул, что болельщики были встречены лучшим образом. "Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру", — добавил глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий.

На ЧМ-2018 осталось провести три матча: в среду, 11 июля, пройдет полуфинальный матч между Англией и Хорватией, в субботу — матч за третье место, а в воскресенье — финал мундиаля.

Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.