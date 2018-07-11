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Госдума в среду, 11 июля, одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об обязательной маркировке табачных изделий, включая сигареты, с 1 марта следующего года. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на "Интерфакс".

Уточняется, что система должна помочь бороться с незаконным перетоком сигарет в РФ из Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс), улучшить налоговое администрирование и облегчить определение подлинности продукции.

Законопроект подразумевает, что учет производства сигарет, их перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс или через российскую границу, оптовая и розничная торговля, отслеживание оборота происходят на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, которые созданы для идентификации маркировки товаров.

В конце апреля правительство утвердило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В список также попали духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.

Издание пишет, что в стране уже действует маркировка меховых изделий RFID-метками, а также в тестовом режиме работает проект по маркировке лекарств. С 15 января по 31 декабря текущего года проводится эксперимент по маркировке сигарет.

Предположительно, с 2024 года в РФ заработает единая система маркировки товаров.