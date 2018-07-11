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Суд на севере Таджикистана приговорил независимого журналиста, капитана сборной КВН Таджикистана, 40-летнего Хайрулло Мирсаидова к 12 годам колонии строгого режима за донос, растрату и подделку документов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда Согдийской области.

Мирсаидова признали виновным по всем трем статьям обвинения: в растрате госсредств, подделке документов и заведомо ложном доносе. "Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима", — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что прокуратура задержала КВНщика 5 декабря прошлого года после его открытого письма, в котором он обвинял теперь уже экс-главу управделами молодежи Согдийской области в коррупции. Против него было возбуждено дело по четырем статьям УК — он обвиняется в присвоении, подделке документов, и доносе. Суд над журналистом стартовал в Худжадском горсуде 8 июня. Он Мирсаидов чатсично признал себя виновным в растрате и подделке документов, однако обвинения в ложном доносе он отрицал изначально.

По словам судьи, если бы подсудимый выплатил нанесенный государству ущерб в размере 123913 сомони (свыше 14 тысяч долларов), то он бы избежал тюрьмы.

Адвокат Мирсаидова Дилафруз Самадова сообщила агентству, что будет обжаловать приговор и считает его несправедливым. "Суд не доказал вину Мирсаидова ни по одному из предъявленных ему обвинений", — подчеркнула защитница.

Журналист на суде заявил, что не тратил для личных целей выделенные клубу средства, сумев дойти с командой до полуфинала Московской лиги КВН. Однако из-за критики отношения властей к деятельности клуба он попал за решетку.