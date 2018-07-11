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Американский лидер Дональд Трамп обсудил на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель вопросы строительства газопровода из России в Евросоюз, двусторонней торговли, а также военных расходов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

Напомним, ранее республиканец на рабочем завтраке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса, раскритиковал ФРГ в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". В частности, Трамп заявил, что Германия является "заложницей" России из-за газа. Также он посетовал, что Вашингтон защищает Берлин как союзник по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше своего европейского партнера.

Позднее Меркель ответила на эти слова главы Белого дома.

"Хотелось бы добавить, что я сама помню, как часть Германии контролировалась СССР. И я очень рада, что сегодня мы едины <…> и можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", — прокомментировала Меркель слова Трампа на саммите НАТО в Брюсселе.

Меркель отметила, что Германия многим обязана НАТО и объединение Германии вместе с единой Европой сегодня — это во много заслуга альянса.

"Но Германия тоже многое делает для НАТО <…>. Мы ставим большую часть наших военных возможностей на службу НАТО", — цитирует ее слова РИА Новости.