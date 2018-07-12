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Дочери главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделали экстренную операцию в Детской клинической больнице Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета. Об этом пишет "Пятый канал".

Он отмечает, что в сети появился снимок врачей медицинского учреждения с Инфантино. По данным источника канала, фото было сделано, когда глава ФИФА пришел в больницу навестить дочь после операции.

Семилетняя девочка приехала в Петербург вместе с отцом и матерью. Позднее она пожаловалась на боли в животе. Врачи диагностировали у нее аппендицит и провели экстренную операцию. Канал отмечает, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и в данный момент девочке ничего не угрожает.