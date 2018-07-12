Фото из открытых источников

12 июля в календаре значится одним из самых "воздушных" праздников – сегодня отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Уже давно ни один полет на пассажирском лайнере не представляется без прекрасных небесных спутниц, выполняющих очень тяжелый труд, преодолевая день за днем тысячи километров.

Редакция портала Amic.ru в этот день поздравляет всех бортпроводников с профессиональным праздником и предлагает фотоподборку прекрасных стюардесс.