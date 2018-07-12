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Экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров займет пост замминстра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт кабмина.

"Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования РФ", — цитирует агентство текст документа.

Комаров возглавлял госкорпорацию с 2015 года. В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин предложил занять этот пост бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Также напомним, что указом главы государства Минобрнауки РФ было разделено на два ведомства: Миннауки, отвечающее за научные организации и вузы, и Минпросвещения, которому отойдут школы, детсады и дополнительное образование. Министром просвещения стала Ольга Васильева, а главой Мнниауки — экс-глава ФАНО Михаил Котюков.