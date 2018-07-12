Фото: kremlinrus.ru

Национальный совет по телерадиовещанию Украины оштрафовал местный канал "Интер" за трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Liga.net.

Уточняется, что сумма штрафа составила порядка четырех миллионов гривен (около 9,5 миллиона рублей).

Канал обвинили в "разжигании ненависти". Издание уточняет, что "Интер" единогласно решили оштрафовать на 25% от лицензионного сбора.

Агентство пишет, что ранее в сети появились кадры концерта ко Дню Победы на украинском канале. Ведущие мероприятия раскритиковали "фашистские настроения", напомнив, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев. Также они заявили о недопустимости присвоения улицам имен фашистских преступников.