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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в среду, 11 июля, обсудили в Москве итоги социально-экономического развития региона за первые шесть месяцев 2018 года. Об этом пишет пресс-служба краевого правительства.

Одной из тем на встрече стала тяжелая агрометеорологическая обстановка, которая в итоге повлияла на сроки проведения и завершения посевной кампании на Алтае.

Также Медведев и Томенко обсудили вопросы ликвидации последствий паводка, который привел к серьезному ущербу в марте-апреле 2018 года.

"Мы обсудили вопросы включения в программу 2019 года строительства новых гидрозащитных сооружений в селах Талица Советского района и Краснощеково Краснощековского района. Это позволит нам защитить более пяти тысяч человек, которые практически ежегодно находятся в зоне потенциального подтопления", — рассказал глава региона.

Кроме этого, на встрече были подняты вопросы расширения возможностей для работы потенциальных резидентов в территориях опережающего социально-экономического развития — Новоалтайске и Заринске.