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Экс-инженера Apple арестовали в США. Его задержали в аэропорту Сан-Хосе при попытке вывезти в Китай конфиденциальные данные о беспилотных автомобилях Apple, пишет "Коммерсант", ссылаясь на The Washington Post.

Отмечается, что китайский специалист Сяолан Чжан с 2015 года около двух лет проработал в американской корпорации в отделе, который занимался беспилотным автомобилем. После ухода из Apple, мужчина скачал секретную информацию, включая инженерные схемы и технические отчёты по беспилотникам компании. Новым местом работы инженера должна была стать основанная в Гуанчжоу компания Xiaopeng Motors.

В Apple подчеркнули, что никогда не публиковали данные о своих беспилотных машинах, поэтому скопированные китайцем данные являются не только интеллектуальной собственностью, но и коммерческой тайной. Перед увольнением господина Чжана, служба безопасности Apple заметила активное сохранение им рабочих файлов на личный ноутбук.

После изучения обстоятельств и заявления самого Чжана о планах пойти на работу в Xiaopeng Motors, Apple обратилась в ФБР и прокуратуру. Правоохранители задержали инженера в аэропорту, когда он, купив билет на ближайший рейс, планировал улететь в Ханчжоу через Пекин. Китайца заключили под стражу, сейчас он ожидает суда. Чжану грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.