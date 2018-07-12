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Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, целью которой является борьба с фейками, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что в последней версии мессенджера появится пометка "пересланное сообщение", позволяющая идентифицировать отправителя.

В сообщении подчеркивается, что эта пометка позволит понять, было ли отправленное сообщение действительно напечатано вашим другом или родственником, или они переслали написанное кем-то другим сообщение.

В компании также призвали пользователей быть осторожными при пересылке своих сообщений другим юзерам. В WhatsApp отметили, что для блокировки нежелательного контакта или жалобы на спам нужно всего одно касание.