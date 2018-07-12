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Ректор АГУ Землюков: образование и наука помогут развитию Алтайского края

, ИА "Амител"
Представители науки примут участие в разработке программы "Алтайский край. Энергия развития"

Фото: altai-ter.er.ru

Образование и наука смогут повлиять на инновационное развитие региона. Так высказался ректор опорного Алтайского государственного университета Сергей Землюков о программе развития региона "Энергия развития".

"Научное сообщество и сообщество преподавателей высших учебных заведений Алтайского края с интересом восприняли первые выступления врио губернатора региона Виктора Томенко, посвященные основным направлениям развития края. В этих выступлениях видно, он концентрирует внимание на наиболее злободневных, животрепещущих проблемах Алтайского края: необходимость повышения уровня заработной платы, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства", — сказал Сергей Землюков.

Это пока не программа, все-таки времени с начала ее формирования прошло немного, но уже просматриваются ключевые направления развития региона, добавил он.

Теперь "Энергию развития" предстоит коллективно обсудить экспертам, специалистам разных отраслей. Одно из главных направлений, по мнению ректора, — поддержка передовых научных исследований и разработок инновационной деятельности, повышение роли образования в развитии Алтайского края.

"Алтайский край имеет мощный научно-образовательный комплекс. Это вузы и НИИ Барнаула и Наукограда — Бийска, центры кластерного развития. Но высшее образование и наука пока слабо влияют на инновационное развитие региона. Инновации важны и в промышленном производстве, и в социальной сфере. А такие инновации могут создаваться выпускниками вузов с соответствующей подготовкой", — пояснил он.

В выступлениях Виктора Томенко обозначена проблема развития бизнеса. По словам Сергея Землюкова, для ее решения должна появиться критическая масса людей, способных к инновационному предпринимательству, способных взять на себя ответственность. Этот человеческий капитал создается в университетах.

"Такой подход справедлив и для других приоритетных направлений. Современное образование, прикладные научные разработки, инновационные продукты и решения — это современная модель роста экономики региона. В каждом из положений, которые лежат в программе, красной нитью должна проходить тема науки. Только с ее помощью можно добиться изменений по каждому из приоритетов", — заключил Сергей Землюков.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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