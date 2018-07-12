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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала способ "возвращения" Крыма Украине. По ее словам, для этого нужно укрепить армию и вести переговоры в Будапештском формате, пишут "Известия".

Тимошенко подчеркнула, что Киев не должен допустить "теневую легализацию" воссоединения полуострова с РФ. Также она отметила необходимость "возвращения Донбасса".

"Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать", — цитирует слова Тимошенко пресс-служба партии.

По словам депутата, страна должна достигать мира дипломатическим путем.

"Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну", — заявила Тимошенко, добавив, что Украина не должна позволять миру "разделять вопрос Крыма и Донбасса".

Также депутат посетовала на то, что после подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина не вступила в НАТО.

"Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", — заключила политик.

Будапештский меморандум был подписан между Украиной, Россией, США и Великобританией. Документ фактически обязывает Украину отказаться от ядерного оружия.