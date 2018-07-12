Фото: sputniknews.lt

Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 12 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загружено движение по улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом, а также на проспекте Строителей в районе площади Октября. Скорость движения авто на этих участках не превышает 3-5 километров в час.

Также серьезная пробка образовалась на перекрестке улица Просторная — Павловский тракт (5-7 км/ч).

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Власихинской, Юрина, переулке Ядринцева и проспекте Красноармейском.

Дорожные работы ведутся в четырех местах города: на улице Власихинской, Молодежной, Антона Петрова и Гоголя.