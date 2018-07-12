Фото: Дарья Исаева / sport-express.ru
Хорватская сборная в дополнительное время победила английских футболистов со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2018. Встреча, которую посетили 78 тысяч 11 человек, прошла в московских "Лужниках", пишет ТАСС.
Счет на 5-й минуте матча открыл защитник английской сборной Киран Триппьер. Ответный гол от хорватов последовал лишь на 68-й минуте. Его автором стал полузащитник Иван Перишич. Победный гол на 109-й минуте забил нападающий сборной Хорвати Марио Манджукич.
В финале хорваты встретятся с французами. Решающий матч пройдет 15 июля в Москве на "Лужниках". Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Англичане в матче за третье место сыграют с командой Бельгии. Игра пройдет 14 июля в Петербурге.
Комментарии
молодцы хорваты! буду за них в финале болеть!
Хоть я совсем не интересуюсь соккером, но столько новостей, что пройти совсем мимо не удастся
Да, большой успех для сборной маленькой страны - минимум 2 место они себе уже гарантировали.
ЗЫ: кстати, довольно скоро (5 августа) в Хорватии отметят национальный праздник - День Победы и благодарности Отчизне. В этот день хорватская армия взяла город Книн - оплот сепаратистов из республики Сербская Краина. В ходе операции "Буря" хорваты сумели восстановить территориальную целостность своей страны. Сборная сделала к празднику хороший подарок.
Болеем за Хорватов! Ну не все там нацисты, да и на украине то ж не все! А то что Англичан сделали .. бальзам.на душу.. Вот и говорю что наши уступили ( не проиграли а уступили по пенальти!) Чемпионам Мира!. Да Орден за Заслуги перед Отечеством - Черчесову!!!
Хорваты заткнули хор ваты))
Тоже рада успеху такой
"маленькой да удаленькой" страны) тоже за них болеть буду! Они на смелых викингов похожи)
Страна то хоть и маленькая,но уж на смелых викингов точно не похожи.Состав у них круче англичан будет.Все 11 основные и важные футболисты в таких клубах как Реал,Барселона,Ювентус ,Интер,Монако.Им наоборот всегда именно характера и генетического инстинкта победителей не хватало,а тут нарвались на аморфных саксов.
12.07.2018 13:03
Эрг Ноор, внешне похожи. Ну и, до аморфных саксов много кого обыграть надо было.
Слава Домагою Вида!