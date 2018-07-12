Фото: Дарья Исаева / sport-express.ru

Хорватская сборная в дополнительное время победила английских футболистов со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2018. Встреча, которую посетили 78 тысяч 11 человек, прошла в московских "Лужниках", пишет ТАСС.

Счет на 5-й минуте матча открыл защитник английской сборной Киран Триппьер. Ответный гол от хорватов последовал лишь на 68-й минуте. Его автором стал полузащитник Иван Перишич. Победный гол на 109-й минуте забил нападающий сборной Хорвати Марио Манджукич.

В финале хорваты встретятся с французами. Решающий матч пройдет 15 июля в Москве на "Лужниках". Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Англичане в матче за третье место сыграют с командой Бельгии. Игра пройдет 14 июля в Петербурге.