Фото: W-dog.ru
Международная федерация футбола (ФИФА) призвала телевещателей сократить показ симпатичных болельщиц в трансляциях чемпионата мира по футболу в связи с проведением организацией антидискриминационной кампании. Об этом пишет Znak, ссылаясь на Associated Press.
Глава Департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки назвал данную рекомендацию "нормальной эволюцией". Также он подчеркнул, что со времени трансляций мундиаля в Бразилии работа российских вещателей стала больше соответствовать требованиям ФИФА.
Издание отмечает, что Международная федерация футбола считала, что на трансляциях будут возникать нарушения, связанные с расизмом, однако эксперты отметили случаи сексизма. Подчеркивается, что с данной проблемой на ЧМ-2018 можно было столкнуться чаще, чем с расизмом.
Комментарии
не поняла. показать красивую женщину это сексизм??
12.07.2018 09:18
- гость -
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А как же! Это угнетает права всяких трансгендеров, геев(красивых мужиков на футболе тоже много), жирных баб, которые гордо именуют своё движение бодипозитивом, ну и прочего скама.
Глупость какая то
надо показывать прааативных представителей среднего рода...
этим из фифа, с нетрадиционной ориентацией, неприятно смотреть на красивых девушек,
они хотят видеть больше красивых мужчин.
это природа детка!)
Каждый член какой - либо организации должен заниматься соим делом. Федерико Аддиека в свое стране пусть смотрит на кого хочет, а в нашей стране мы будем смотреть на красивых женщин.
да нет, тут требуют показывать жирных уродливых бабёх, уплетающих за обе щеки гамбургеры. А вы все об "этих"... У кого что болит!