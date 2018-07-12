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Международная федерация футбола (ФИФА) призвала телевещателей сократить показ симпатичных болельщиц в трансляциях чемпионата мира по футболу в связи с проведением организацией антидискриминационной кампании. Об этом пишет Znak, ссылаясь на Associated Press.

Глава Департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки назвал данную рекомендацию "нормальной эволюцией". Также он подчеркнул, что со времени трансляций мундиаля в Бразилии работа российских вещателей стала больше соответствовать требованиям ФИФА.

Издание отмечает, что Международная федерация футбола считала, что на трансляциях будут возникать нарушения, связанные с расизмом, однако эксперты отметили случаи сексизма. Подчеркивается, что с данной проблемой на ЧМ-2018 можно было столкнуться чаще, чем с расизмом.