Фото: 1obl.ru

Рабочие в ходе строительства федеральной трассы "Таврида" в Крыму нашли карстовую пещеру, где сохранились останки древних животных. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на РИА Новости.

Строители во время работ обнаружили пещеру протяженностью порядка одного километра. Строительство трассы на данном участке приостановлено.

По словам председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, в слое суглинка на полу пещеры нашли огромное количество костных останков.

"Небольшую часть мы извлекли, здесь пальцы, кости, зубы древних животных, вероятно, мамонтов или их предков — мастодонтов, а также других животных", — рассказал он.

Крымский глава Сергей Аксенов поручил создать спецкомиссию для изучения находки.