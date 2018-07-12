Фото: rostovgazeta.ru

Движение ограничат вечером 12 июля на трассе под Барнаулом, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

"В связи с плановым движением военных колонн 12.07.2018 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта. С 18:15 до 21:00 будет временно ограничено движение на автодороге "Р-256 – населенный пункт Озерки – Первомайское — Новокраюшкино", — уточняют в ГИБДД.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.