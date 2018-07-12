Во время школьных каникул, чтобы разнообразить досуг ребенка, можно, к примеру, посетить вместе с ним музей "Как-так?" в Барнауле.

В воскресенье, 15 июля, в 18 часов, здесь состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". В этой программе представлено 15 популярных и знаменитых фокусов.

"Программа подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов, — говорят в музее "Как-так?". — И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие. Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения".

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, пр. Ленина, 147в

тел.: 8 (3852) 571-132

http://kaktak22.ru/

https://vk.com/kaktak2

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