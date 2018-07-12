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Федеральная налоговая служба (ФНС) России направила в Минфин проект поправок в Налоговый кодекс. Они позволят сотрудникам ведомства проверять любого россиянина в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности, пишет "Коммерсант", ссылаясь на замглавы ФНС Даниила Егорова.

Сейчас налоговики могут получить доступ к данным о счетах и платежах только в рамках выездной или камеральной проверки. Последняя проводится после подачи ФНС декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан страны проводятся очень редко и лишь по решению руководителя ИФНС.

В случае принятия предлагаемых ФНС поправок налоговики смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого россиянина. Они будут загружены в программу АСК НДС-3, которая содержит данные из загсов. Это поможет выявить лиц, которые связаны с незаконным предпринимательством.

По итогам прошлого года ведомство проверило 20 тысяч компаний и ИП и лишь 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили свыше 2 миллионов рублей).

Источники издания сообщили, что если поправки будут приняты, количество подобных проверок сильно увеличится.