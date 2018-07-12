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Федеральная налоговая служба (ФНС) России направила в Минфин проект поправок в Налоговый кодекс. Они позволят сотрудникам ведомства проверять любого россиянина в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности, пишет "Коммерсант", ссылаясь на замглавы ФНС Даниила Егорова.
Сейчас налоговики могут получить доступ к данным о счетах и платежах только в рамках выездной или камеральной проверки. Последняя проводится после подачи ФНС декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан страны проводятся очень редко и лишь по решению руководителя ИФНС.
В случае принятия предлагаемых ФНС поправок налоговики смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого россиянина. Они будут загружены в программу АСК НДС-3, которая содержит данные из загсов. Это поможет выявить лиц, которые связаны с незаконным предпринимательством.
По итогам прошлого года ведомство проверило 20 тысяч компаний и ИП и лишь 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили свыше 2 миллионов рублей).
Источники издания сообщили, что если поправки будут приняты, количество подобных проверок сильно увеличится.
Комментарии
Ну вот, теперь все будут расчитываться налом. Карточки останутся лишь для белой зарплаты.
замуровали совсем.
замуровали совсем.
Не дай Бог кому то срочно потребуется перевести деньги и бегай потом доказывай, что давал в долг, или что это твоя родня и ты решил ей помочь. Дурдом на выезде.
Неймется упырям... то ли непонятно, к чему это приведет?
Многие физические лица уже столкнулись с блокировкой своих карточных счетов и прошли процедуру объяснений с представителями банка по поводу денежных средств, поступивших на карточный счет.
Вскоре с этим столкнутся все поголовно, но только объясняться придётся уже не с банком, а с налоговой.
Привет всем, кто голосовал за существующую власть!
скоро банкоматы поубирают,чтобы люди к налу не вернулись. Ждем-с.
Радует наконец то в стране наводится порядок. И наше русского Ивана к нему приучают. пусть конечно через массовую истерику.
пускай налоговая сама научится закон соблюдать. В рвении урвать у людей их бобосы сколько они уже судов проиграли? И таки научится работать с народом, а не цедить через губу с высоты своего стула чиновника, пускай перестанет менять реквизиты каждый год