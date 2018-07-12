Фото: Сергей Казаков

Новосибирец Сергей Казаков поделился в соцсетях снимками котят сибирского манула, которые впервые стали выходить в открытые вольеры.

Как сообщил РИА Новостям представитель зоопарка,в этом году две самки манулов принесли потомство. У одной два котенка, а у другой шесть. Сейчас они начали выходить гулять.

Манул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги.