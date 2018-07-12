Фото: izvestia29.ru
Ежегодная эпопея с отключением горячей воды в Барнауле завершена — горожанам, проживающим в контуре ТЭЦ-2, 12 июля возвращают долгожданный коммунальный ресурс.
Напомним, что энергетики начали подавать горячее водоснабжение раньше срока. К 10 июля подача горячей воды возобновлена в 181 многоквартирном жилом доме в центральной части города: по улицам Димитрова, Молодежная, Брестская, проспекту Комсомольскому.
Оставшиеся же потребители в контуре ТЭЦ-2, согласно планам, должны получить горячую воду 12 июля.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, первая волна отключений горячей воды в Барнауле пришлась на период с 14 мая по 6 июня. Тогда горячее водоснабжение было отключено в контуре ТЭЦ-3. Кому-то горячую воду вернули раньше, однако были и дома, которые получили ресурс позже обозначенного срока.
Затем, 18 июня, стартовала вторая волна отключений горячей воды. Официально ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-2 должна была завершиться 11 июля.
Комментарии
" К 10 июля подача горячей воды возобновлена в 181 многоквартирном жилом доме в центральной части города: по улицам Димитрова, Молодежная, Брестская, проспекту Комсомольскому." Да ничего подобного, нет на Молодежной горячей воды и не было. В управляющей компании заявили: "Вот звоните в администрацию города и Барнаульскую генерацию и спрашивайте у них, откуда такая информация"
на Потоке воды горячей нет!
У меня на Потоке (теплопункт № 409 на Глушкова) со вчерашнего утра горячая вода есть.
Холодная вода из горячего крана, считается? Тогда да, дали.
в итоге вечер 12 июля, а воды нет. но никто же не удивлен, правда?