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Ежегодная эпопея с отключением горячей воды в Барнауле завершена — горожанам, проживающим в контуре ТЭЦ-2, 12 июля возвращают долгожданный коммунальный ресурс.

Напомним, что энергетики начали подавать горячее водоснабжение раньше срока. К 10 июля подача горячей воды возобновлена в 181 многоквартирном жилом доме в центральной части города: по улицам Димитрова, Молодежная, Брестская, проспекту Комсомольскому.

Оставшиеся же потребители в контуре ТЭЦ-2, согласно планам, должны получить горячую воду 12 июля.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, первая волна отключений горячей воды в Барнауле пришлась на период с 14 мая по 6 июня. Тогда горячее водоснабжение было отключено в контуре ТЭЦ-3. Кому-то горячую воду вернули раньше, однако были и дома, которые получили ресурс позже обозначенного срока.

Затем, 18 июня, стартовала вторая волна отключений горячей воды. Официально ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-2 должна была завершиться 11 июля.