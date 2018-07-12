Фото: youtube.com
Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на размещенный в YouTube ролик.
Сообщается, что новый самолет в дальнейшем заменит действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
В видео отмечается, что выбранная инженерами аэродинамическая схема схожа со схемой истребителя США шестого поколения F/A-XX.
Передняя часть нового истребителя говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale — предыдущим истребителем Dassault Aviation. По форме и величине фонаря кабины агентство делает вид, что разрабатывается двухместная версия самолета.
Также сообщается, что новый истребитель может стать универсальной платформой, на базе которой может быть создан как пилотируемый, так и беспилотный варианты истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.
Комментарии
Ролик любопытный... с исторической точки зрения. Французы собрали в кучу все, что делалось с участием двух и более стран Европы (главное, чтобы одна из них была Франция)
Основное впечатление - французы поняли, что в одиночку им самолет следующего поколения не потянуть.
И да, на картинке в ролике он похож на американский концепт Boeing F/A-XX. Так что, не ясно, о каком поколении идет - пятом или шестом.
ни о чем, это даже не начало пути к 5-му поколению. Если некоторые американские эксперДы Су-57 за 5-е не считают, то что тогда говорить об этом?*