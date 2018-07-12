Фото: youtube.com

Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на размещенный в YouTube ролик.

Сообщается, что новый самолет в дальнейшем заменит действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

В видео отмечается, что выбранная инженерами аэродинамическая схема схожа со схемой истребителя США шестого поколения F/A-XX.

Передняя часть нового истребителя говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale — предыдущим истребителем Dassault Aviation. По форме и величине фонаря кабины агентство делает вид, что разрабатывается двухместная версия самолета.

Также сообщается, что новый истребитель может стать универсальной платформой, на базе которой может быть создан как пилотируемый, так и беспилотный варианты истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.