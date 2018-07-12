Ректор Алтайского государственного института культуры, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич рассказала о своем видении программы развития Алтайского края. В нее обязательно должно войти направление культуры, считает она.

"В настоящее время культура рассматривается как один из стратегических ресурсов поступательного развития общества. На государственном уровне она выделена в число национальных приоритетов, формирующих образ жизни, его духовно-нравственные основы, творческий потенциал личности, национальное единство и многое другое. Поэтому считаю важным, чтобы реализуемая в РФ стратегия государственной культурной политики нашла достойное отражение в программе "Энергия развития" кандидата в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко, а вопросы культуры вошли в число основных приоритетов", — считает она.

Галина Буевич подчеркнула, что в регионе достигнуты заметные результаты в сфере культуры, как в части развития инфраструктуры, так и в выявлении и поддержке талантливой молодежи, повышении уровня профессионального искусства и любительского творчества.

Теперь следует обратить внимание на сохранение культурных учреждений на селе, их модернизацию, создание достойных условий труда. Только тогда можно будет говорить о повышении качества и доступности культурных услуг.

"Особое внимание — выявлению, продвижению и поощрению талантливой молодежи, приобщению детей к искусству. Стоило бы рассмотреть и возможность создания в Алтайском крае центра развития талантливых детей в рамках национального проекта "Культура". Кроме того, важно поддержать молодые дарования через укрепление материально-технической базы детских музыкальных и школ искусств", — добавила Галина Буевич.

Она считает, что программа "Энергия развития" носит комплексный и системный характер.