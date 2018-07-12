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Молодо-зелено: юный выходец с Алтая занял ключевой пост в Омской области

, ИА "Амител"
Решение принял лично губернатор региона Александр Бурков

Фото: omskportal.ru

Уроженец Алтайского края, 29-летний Антон Заев, назначен на должность министра строительства и ЖКХ Омской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Бурков.

Как передает omskportal.ru, губернатор лично представил Заева коллективу ключевого министерства.

"Антон Александрович родился по соседству – в Алтайском крае. Всю сознательную жизнь проработал в дорожно-строительной отрасли. С сегодняшнего дня назначен руководителем самого важного министерства. Уверен, вы найдёте общий язык с человеком из своей отрасли. Впереди у нас большие планы: нужно решать вопросы модернизации жилищно-коммунального комплекса, обеспечения питьевой водой населённых пунктов, приводить в нормативное состояние дороги, решать совместно с Минприроды проблему утилизации твёрдых бытовых отходов. Непростые задачи стоят и в связи с подготовкой к отопительному сезону. Надеюсь, ваше сотрудничество с новым министром даст ощутимые результаты в этих проектах", — отметил Александр Бурков.

Глава региона напомнил, что министерству предстоит довести до полного завершения проекты строительства поликлиники на 1000 посещений на левобережье, здания театра "Галёрка", реконструкцию здания страхового общества "Саламандра".

Новому министру строительства и ЖКХ Омской области 29 лет. В 2010 году он окончил Алтайский государственный университет. Успел поработать руководителем дорожно-строительных предприятий в Пскове и Ленинградской области, директором филиала Управления автомобильной магистрали "Самара-Уфа-Челябинск" (Оренбург), филиала Федерального управления автомобильных дорог "Урал" в Нефтеюганске. До недавнего времени Антон Заев возглавлял государственное казенное учреждение Ярославской области "Ярославская дорожная служба".

Напомним, что должность министра была вакантна с весны 2018 года. Экс-глава Мистроя Владимир Стрельцов ушел в отставку в конце апреля по собственному желанию.

Заев является самым молодым главой в истории омского Минстроя.

Ранее Александр Бурков, докладывая президенту РФ о проводимой в регионе кадровой политике, говорил, что руководители ключевым министерствам — минтрансу, минЖКХ и минприроды — будут подбираться через открытый конкурс.

Профессиональные качества нового главы минстроя на предыдущих места работы высоко оценили жители и СМИ. Так, например, в 2017 году Заев возглавил Государственное казенное учреждение Ярославской области "Ярославская дорожная служба" — и с тех пор он регулярно упоминался в прессе в связи с тем, что подрядчиков вынудили переделывать некачественно положенный асфальт, а дорожники круглосуточно чистят Ярославль от снега.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

12.07.2018 12:36
Факин

"Всю сознательную жизнь проработал в дорожно-строительной отрасли." Ха-ха. Асфальт он ложил. Такие "герои" камня на камне не оставят.

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12.07.2018 14:02
- гость -

за неполных 8 лет 4 места работы (как минимум).. афигенный видать специалист, по всей россии на расхват

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