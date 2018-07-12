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Молодой житель Новосибирска попал под колеса грузового поезда днем в среду, 11 июля, в Советском районе города. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

Уточняется, что инцидент произошел на 30-м километре перегона Сеятель — Бердск. На место сразу же выехали следователи.

В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР изданию сообщили, что погибшим оказался 20-летний парень. В данный момент сотрудники ведомства разбираются в обстоятельствах его смерти.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги уточнили, что ЧП произошло в 15:20. По предварительной информации, мужчина лежал на рельсах и не реагировал на предупреждающие сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако ему не хватило времени на остановку.