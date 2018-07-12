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Жительницу Ленинского района Барнаула Ольгу Михайлову поздравил с вековым юбилеем президент России Владимир Путин, направив ей телеграмму.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, свое столетие горожанка отпраздновала 11 июля.

"В День рождения Ольгу Михайлову поздравили самые близкие родственники, пожелав установить новый рекорд долголетия. К поздравлениям присоединились сотрудники администрации Ленинского района, управления социальной защиты населения. Они передали имениннице поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, подарки и пожелания сибирского здоровья от врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко", — отмечают в мэрии.

Ольга Григорьевна Михайлова родилась в 1918 году в поселке Казённая Заимка. Окончила среднюю школу, а с 15 лет и в годы войны много и упорно трудилась на Барнаульском меланжевом комбинате в пряжекрасильном цехе красильщиком, оттуда и пошла на пенсию в должности мастера. Награждена юбилейными медалями и медалью "За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны".