Фото: 1zoom.ru

Спаниель во Владивостоке "приняла" в семью котенка леопарда, которого пришлось забрать у матери. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на приморский зоопарк "Садгород" в Instagram.

Ранее отмечалось, что другого детеныша этой же пары леопардов Влада и Алены — Милашу — выкормила золотистый ретривер Тэсси. Позднее котенка взяла "на воспитание" среднеазиатская овчарка.

В сообщении говорится, что спаниель по кличке Шери выкармливает котенка, который родился 11 июня. Подчеркивается, что когда Алена родила, было решено забрать малышку от мамы, поскольку она является не очень заботливой матерью, которая может даже съесть своих детенышей, так как у нее отсутствует материнский инстинкт.

За день до рождения Леопарда Шери родила щенков. Пока безымянного котенка подселили к собаке, теперь они живут вместе.

В аккаунте зоопарка в Instagram размещено видео, на котором леопард играет с "приемной мамой". Вместе с ними веселится маленький черный щенок спаниеля.