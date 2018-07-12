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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения колхоза "Родина" в Могилевской области предложил победительнице конкурса "Мисс Беларусь — 2018" Марии Василевич поработать в агропредприятии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Беларусь.

Сообщается, что в ходе посещения музея на территории колхоза Лукашенко предложил белорусской красавице сесть за стол председателя хозяйства, предположив, что она, возможно, когда-нибудь возглавит предприятие.

"Машенька, иди сюда, детка. Иди-ка, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" [агрохолдинг в Шкловском районе области] смотреться. В "Купаловское" поедешь. На счетах будешь считать. Или вас этому уже не учили?" — поинтересовался глава государства.

Победительница конкурса красоты в ответ на предложение заявила, что готова приступить к данной работе после того, как истечет ее двухлетний модельный контракт. "Я готова, на самом деле. <...> После его [контракта] истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей", — цитирует агентство слова Василевич.

Девушка стала обладательницей титула "Мисс Беларусь" по итогам национального конкурса. Она закончила Белорусский государственный экономический университет.