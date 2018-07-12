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Новости

Виктор Томенко официально освободил от должности одного из своих замов

, ИА "Амител"
Николай Чиняков 11 июля написал заявление об увольнении

Фото: Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 12 июля, подписал распоряжение о снятии с должности одного из своих заместителей Николая Чинякова.

Как говорится на сайте правительства региона, Николай Чиняков занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края. Он уволен по собственному желанию с 12 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что Чиняков собрал утром, 11 июля, весь коллектив министерства и сообщил, что хочет сменить сферу деятельности. Новость стала настоящим шоком для сотрудников, поскольку якобы Николай Чиняков еще несколько дней назад говорил, что не собирается покидать свой пост. Тем более, что он участвовал в различных встречах вместе с врио главы региона Виктором Томенко.

По сведениям Amic.ru Чиняков в ближайшее время продолжит карьеру в Москве, где будет работать в крупном коммерческом предприятии.

Отметим, что это второе увольнение в правительстве региона после назначения на пост врио Виктора Томенко. Сразу после отставки Александра Карлина свой пост покинул Сергей Локтев.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

12.07.2018 11:47
- гость -

Вроде новость про Томенко, а где же боты с хвалебными комментами, расчитанными на и.д.и.о.т.о.в?

0  0
12.07.2018 12:05
- гость -

Все ненужные люди стали сразу покидать свой пост.

0  0
12.07.2018 12:06
Анатолий

Побоялись,что их уволят и сами ушли.

0  0
12.07.2018 12:09
- гость -

Томенко нужны умные люди, таких он и найдет, уволив этих

0  0
12.07.2018 12:15
Гость

Правильное решение! Менять всех надо, заелись от безделия. Ещё бы к сенаторам присмотрелись , ни какой самоотдачи, всё для себя. Меняйте!!!

0  0
12.07.2018 13:08
Гость

Наверное Чиняков испугался ответсвенности за недостоверную информацию "на верх" и уволился.

0  0
12.07.2018 13:32
гость

Ну всё, не видать нам роста промышленности и роста зарплат... На бумаге!

0  0
12.07.2018 13:38
Гость

Для 13:08

Дык срок давности по этой статье никто не отменял.

0  0
12.07.2018 14:00
- гость -

12.07.2018 13:32
гость

Ну всё, не видать нам роста промышленности и роста зарплат... На бумаге!

ну-ну))
"Врио губернатора отметил, что главными отраслями экономики края являются сельское хозяйство и промышленность, которые показали рост по итогам первого полугодия"(c)

0  0
12.07.2018 14:14
Гость

для 14:00

А кто В.Томенко эти цифоы поедоставлял, угадайте с 3-х раз?

0  0
12.07.2018 14:16
гогич

Ага отлично, а еще там Министр финансов засиделся , пора и ему дать волю.

0  0
12.07.2018 16:25
Гость

может и до образования руки дойдут, а то слишком много показухи.......

0  0
12.07.2018 18:21
- гость -

В минздрав АК загляните.

0  0
12.07.2018 23:01
- гость -

и в ТФОМС !

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