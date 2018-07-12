Фото: Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 12 июля, подписал распоряжение о снятии с должности одного из своих заместителей Николая Чинякова.

Как говорится на сайте правительства региона, Николай Чиняков занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края. Он уволен по собственному желанию с 12 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что Чиняков собрал утром, 11 июля, весь коллектив министерства и сообщил, что хочет сменить сферу деятельности. Новость стала настоящим шоком для сотрудников, поскольку якобы Николай Чиняков еще несколько дней назад говорил, что не собирается покидать свой пост. Тем более, что он участвовал в различных встречах вместе с врио главы региона Виктором Томенко.

По сведениям Amic.ru Чиняков в ближайшее время продолжит карьеру в Москве, где будет работать в крупном коммерческом предприятии.

Отметим, что это второе увольнение в правительстве региона после назначения на пост врио Виктора Томенко. Сразу после отставки Александра Карлина свой пост покинул Сергей Локтев.

