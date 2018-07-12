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Житель Курьинского района приговорен к условному сроку за хулиганство — будучи нетрезвым, мужчина открыл огонь из винтовки и попал в проезжающий мимо автомобиль.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в феврале текущего года подсудимый в компании односельчан употреблял спиртное.

"Выйдя на территорию усадьбы дома, произвел три выстрела в направлении прилегающей улицы. Выстрелы подсудимый производил из незарегистрированной винтовки марки "ТОЗ-8М", которая согласно заключению эксперта, относится к нарезному спортивно – охотничьему огнестрельному оружию. Как установлено судом, в результате третьего выстрела подсудимый попал в проезжающий по улице автомобиль, причинив тем самым собственнику имущества материальный ущерб, а также подверг опасности жизнь водителя автомобиля и прохожих", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Во время суда мужчина признал свою вину. В итоге его приговорили к одному году четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.