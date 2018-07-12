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После пенсионной реформы россиянам обеспечат среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, а максимальные пенсии составят порядка 34 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Интерфакс" и замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова.
Он отметил, что расчеты были проведены и согласованы с Международной организацией труда (МОТ).
По словам Пудова, с учетом предлагаемых изменений в пенсионное законодательство соцстандарт про 40% от индивидуального заработка к пенсии будет выполнен, в том числе и для высокодоходных групп.
Высшим пределом для исчисления пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 миллион 21 тысяча рублей ежегодно, это соответствует ежемесячной зарплате работника размером порядка 85 тысяч рублей.
По словам чиновника, в таком случае страховая пенсия по старости будет равна порядка 34 тысячам рублей.
Пудов отметил, что для расчета пенсии берется не размер зарплаты на последнем месте работы работника перед его выходом на пенсию, а заработок на протяжении всей жизни. В итоге расчетная база оказывается меньше. Замминистра добавил, что в среднем зарплата по России равна 40 тысячам рублей, что соответствует пенсии порядка 16 тысяч рублей.
В июне глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсий в следующем году будет равен 15,4 тысячи рублей.
Напомним, ранее правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин (сейчас 60 и 55 лет соответственно). За счет данных мер предполагается увеличить выплаты действующим пенсионерам.
Комментарии
а кто в этот список россиян входит, явно не все, а некоторые избранные.
срочно ищу работу с з\п 85 тыщщ
или 3 работы к нынешней в 21 тыщщу
Даешь мин. з/п в 85 и среднюю тысяч в 150, тогда уже и на пенс пофиг.
Насмешка какая-то
россиянам обеспечат среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка
вот спасибо значит пахать еще 20 лет и получать 8500 на пензии?
покажите мне лично тех людей которые на ЭТО согласны
проверяют ли чиновников, заявляющих такое, на профпригодность, проходят ли они обследование психиатра?
а максимальные пенсии составят порядка 34 тысяч рублей.
а топилин обещал по косарю в месяц, за год это выходит 12 косых, за 5 лет 72 косых прибавки к текущей пенсии
а тут говорят что больше 34 пенсии не будет
кто-то говорит неправду ))
85 тыщ это та зарплата, с которой некоторым чинушам будут платить пенсию, для себя они делают, только сами о себе и заботятся и все за счет народа.
Знатно подгарает у либерасни. И возразить министру не чем.
Министры 1.8 млн в месяц
Депутаты 400.000 в месяц
Якунин 50 млн месяц
Греф 80 млн месяц
Сечин 87,5 млн месяц
Костин (ВТБ) 105 млн месяц
Миллер 135 млн месяц
Список можно продолжать долго.
12.07.2018 13:31
- гость -
Вы зачем среднемесячную пенсию сравниваете с годовой прибавкой к пенсии?
По словам Пудова "100 пудов " и все будит. Страшно далеки они от народа. "Верхи не могут, низы не хотят." Знаменитая фраза классика. В Советское время 120 руб зарплата и 90 пенсия. не 30 и 20 руб. , а 120- на 90. Демократия - "Это власть Американского народа". Сталин.
Официальная зарплата у большинства работающих в Алтайском крае - не более 15 тысяч рублей. Им обещают пенсию 6000, когда они выйдут на пенсию в 65 лет,
Чтобы пенсионная реформа заработала, и к ней повернулись лицом люди, то повышение пенсионного возраста в пенсионной реформе — дело последнее. В первую очередь правительство РФ должно повысить зарплаты. Также надо создать дополнительные рабочие места для трудоустройства и молодых, и людей, которым продлили срок ухода на пенсию. Деньги на повышение зарплаты и на создании новых рабочих мест можно взять, изменив шкалу прогрессивного налога, должны быть пропорция между тем, сколько платит простой гражданин и богатый человек.
должны быть пропорция между тем, сколько платит простой гражданин и богатый человек.
так она уже есть - чем больше получаешь, тем меньше платишь в процентном отношении ))
В 2018 году если годовой начисленный доход меньше 1021 тыс руб, то работодатель платит
Взносы на обязательное пенсионное страхование: 22% (10% при доходе свыше 1021 тыс руб)
Соц.взносы: 2.9% (1.8% при доходе свыше 815 тыс)
Взносы на обязательное медицинское страхование: 5.1%
Единственное, что должно было сделать правительство, так это встать на колени и просить народ его простить за то, что в наше мирное, сытое, обеспеченное время оно заворовалось так, что нечем накормить пенсионеров.
А не объяснять нам, что украсть у нас несколько миллионов и 8 лет нашей драгоценной жизни - это благо для нас.
- гостю -12.07.2018 15:00
Деньги на повышение зарплаты и на создании новых рабочих мест можно взять, изменив шкалу прогрессивного налога, должны быть пропорция между тем, сколько платит простой гражданин и богатый человек.
А на прогрессивную шкалу они (т.е. правительство РФ) не согласны категорически, обсуждалось уже не раз
Зарплата средняя по Алт.краю23000*0.4=9200руб.пенсия
АГА было уже. Проходили. В 1994 получал пенсию 81 тысячу. Так коробок спичек стоил 100 руб.
з/п 11200, что мне до ваших пенсий
12.07.2018 15:21
- гость -
Давайте не будем валить все в одну кучу. Вы красиво расписали, что работодатель платит меньше страховых взносов, если начисленная работнику з/плата превышает предельные пороги. Но, и все прекрасно это понимают, речь идет о том, что из личных доходов у всех без исключения взимается НДФЛ 13%. А вот здесь должна быть прогрессивная шкала.