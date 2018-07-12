Фото: infinica.ru

После пенсионной реформы россиянам обеспечат среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, а максимальные пенсии составят порядка 34 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Интерфакс" и замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова.

Он отметил, что расчеты были проведены и согласованы с Международной организацией труда (МОТ).

По словам Пудова, с учетом предлагаемых изменений в пенсионное законодательство соцстандарт про 40% от индивидуального заработка к пенсии будет выполнен, в том числе и для высокодоходных групп.

Высшим пределом для исчисления пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 миллион 21 тысяча рублей ежегодно, это соответствует ежемесячной зарплате работника размером порядка 85 тысяч рублей.

По словам чиновника, в таком случае страховая пенсия по старости будет равна порядка 34 тысячам рублей.

Пудов отметил, что для расчета пенсии берется не размер зарплаты на последнем месте работы работника перед его выходом на пенсию, а заработок на протяжении всей жизни. В итоге расчетная база оказывается меньше. Замминистра добавил, что в среднем зарплата по России равна 40 тысячам рублей, что соответствует пенсии порядка 16 тысяч рублей.

В июне глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсий в следующем году будет равен 15,4 тысячи рублей.

Напомним, ранее правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин (сейчас 60 и 55 лет соответственно). За счет данных мер предполагается увеличить выплаты действующим пенсионерам.