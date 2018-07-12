Общественники нашли дефекты на ремонтируемой улице в центре Барнаула

Фото: ОНФ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проконтролировали, как в Барнауле выполняется реализация проекта "Безопасные и качественные дороги". В ходе очередного рейда общественники оценили качество работ на проспекте Социалистическом в Барнауле. Ремонт идет на участке от улицы Молодежной до улицы Мало-Тобольской.

Протяженный участок находится в исторической части города и ведет к Нагорному парку, который в свою очередь благоустраивается в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В результате рейда общественники нашли некоторые дефекты. Они свойственны всем новым дорогам краевой столицы. В частности, просадку люков и нарушение технологии установки бордюров.

"К Социалистическому проспекту приковано особое внимание. Нужно не только отремонтировать дорожное полотно, но и обеспечить безбарьерный доступ барнаульцам и гостям города к знаковым местам. Поэтому разработан проект комплексного благоустройства проспекта. Он включает реконструкцию тротуаров, прочистку ливневок, посев газона. Администрация Центрального района привлекает к благоустройству организации. Это и ремонт фасадов зданий, и наведение порядка на прилегающих территориях. Капитальный ремонт дороги сейчас на стадии укладки выравнивающего и верхнего слоев, установки бордюров. В ходе рейда с участием подрядчика, городских властей и дорожных служб мы обратили внимание на просадку люков и нарушение технологии устройства замков при установке бордюров в нескольких местах. На подходе к пешеходному переходу, где проспект пересекается с улицей Анатолия, нужно занизить бордюрный камень. Недочеты будут устраняться", — приводят в ОНФ слова координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае Евгения Гущина.

Также общественники призвали городские власти синхронизировать работы по капитальному ремонту дорог и благоустройству прилегающих к ним дворов, а также общественных зон в рамках приоритетных проектов. Например, в Центральном районе города одновременно с капитальным ремонтом переулка Ядринцева благоустраивают дворы девяти многоквартирных домов в переулке и на улице Партизанской.

В настоящее время в городе ремонтируются 33 улицы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". В высокой степени готовности улицы Карла Маркса, Тимуровская, Попова, Новороссийская, Сельскохозяйственная, Автотранспортная, Заринская, Смирнова, Лесной тракт, Свердлова, Новоугольная, переулок Ядринцева.