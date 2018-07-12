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Стенограмму беседы врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко и премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовала пресс-служба федерального правительства.

Напомним, встреча главы кабмина с Виктором Томенко состоялась накануне. В начале беседы Дмитрий Медведев спросил: "Виктор Петрович, Вы уже, надеюсь, погрузились в проблематику развития региона, уже решения принимаются. Как Вы можете охарактеризовать текущую ситуацию в Алтайском крае с точки зрения решения основных экономических и социальных задач?"

Врио губернатора отметил, что главными отраслями экономики края являются сельское хозяйство и промышленность, которые показали рост по итогам первого полугодия.

Также Виктор Томенко остановился на проблемах, которые испытал край весной.

"К сожалению, в первом полугодии у нас сложились довольно неблагоприятные агрометеорологические условия, которые привели к тому, что сдвинулись сроки посевной. Буквально в первую неделю своей работы в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края я вынужден был принимать решение о введении режима ЧС в связи с тяжёлой обстановкой. Только буквально вчера мы его сняли. Почва оказалась переувлажнённой в результате этих условий, и мы вынуждены были перегруппировать немного те площади посева, которые были первоначально предусмотрены. Однако с небольшим сдвигом по срокам мы всё-таки посевную закончили, в настоящее время ведём уход за посевами", — рассказал региональный руководитель.

На вопрос премьер-министра о том, не стал ли посевной клин существенно меньше, врио губернатора заверил: "Существенно не стал. Небольшую часть мы перевели под кормовые культуры, под озимые. Если осенью погода будет благоприятной, надеемся вообще без потерь пройти этот год. А если будут и осенью сложные погодные условия – мы готовимся, и все мощности у нас настроены на это".

Также Виктор Томенко доложил о последствиях паводка в регионе."Паводок в марте – апреле текущего года привёл к тому, что большое количество наших земляков, жителей Алтайского края, оказались в числе пострадавших. Мы обращались к правительству Российской Федерации, и помощь край получил – порядка 400 млн рублей (было подписано в мае распоряжение). Деньги все доведены до получателей. После того как ещё вода сошла, отработали комиссии – муниципальные и межведомственные, оказалось, что ещё 5,5 тысячи человек (к тем 18 тысячам, которые уже получили помощь) необходимо помогать. Такую работу мы с МЧС России и Минфином проводим. Проект распоряжения подготовлен и будет представлен Вам на подпись", — отметил врио губернатора.

Дмитрий Медведев призвал не затягивать с оформлением бумаг и сразу же передать документы в аппарат правительства.

Далее Виктор Томенко обратился к теме повреждения в результате паводка транспортной и дорожной инфраструктуры и попросил у главы кабмина поддержки.

"Мы с Федеральным дорожным агентством провели целый комплекс исследований, экспертиз: объём ущерба, который причинён нашей транспортной инфраструктуре, – примерно 940 млн рублей. В этой связи хотел бы обратиться за поддержкой к Вам, чтобы предусмотреть средства для помощи краю, для восстановления этих повреждений", — сказал руководитель Алтайского края.