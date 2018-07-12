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Бельгийский посол Жан-Артур Режимо заявил, что в стране хотели бы, чтобы антироссийские санкции не действовали, однако для этого нужен ряд договоренностей, в том числе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Известия".

"Конечно, мы бы скорее предпочли, чтобы санкций не было. Однако для их отмены надо достичь политических договоренностей с Россией", — цитирует издание слова посла. Режимо добавил, что бельгийский премьер и министр иностранных дел посещали Москву для проведения переговоров в этом направлении.

Политик отметил, что вопрос Украины является первым и главным для решения "санкционной проблемы".

По словам Режимо, ему неизвестна точная сумма убытков, которые понесли Бельгия от введения Западом антироссийских санкций. "Когда ЕС впервые вводил санкции, мы для себя решили следующее: ущерб, который мы наносим сами себе и в котором мы отдаем себе отчет, должен быть справедливо распределен между всеми странами Евросоюза", — заявил посол.

Издание напоминает, что ранее ЕС продлил действие антироссийских санкций до 31 января следующего года. Ограничения касаются энергетического и финансового секторов экономики РФ, а также оборонной промышленности и производства товаров двойного назначения.