Пятница, 13 Июль, 00:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,21
€ 72,68
390064
22°
Обь
302см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Бельгийский посол назвал условия для снятия антироссийских санкций

, ИА "Амител"
Для этого с Россией нужно достичь политических договоренностей

Фото: wikimedia.org

Бельгийский посол Жан-Артур Режимо заявил, что в стране хотели бы, чтобы антироссийские санкции не действовали, однако для этого нужен ряд договоренностей, в том числе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Известия".

"Конечно, мы бы скорее предпочли, чтобы санкций не было. Однако для их отмены надо достичь политических договоренностей с Россией", — цитирует издание слова посла. Режимо добавил, что бельгийский премьер и министр иностранных дел посещали Москву для проведения переговоров в этом направлении.

Политик отметил, что вопрос Украины является первым и главным для решения "санкционной проблемы".

По словам Режимо, ему неизвестна точная сумма убытков, которые понесли Бельгия от введения Западом антироссийских санкций. "Когда ЕС впервые вводил санкции, мы для себя решили следующее: ущерб, который мы наносим сами себе и в котором мы отдаем себе отчет, должен быть справедливо распределен между всеми странами Евросоюза", — заявил посол.

Издание напоминает, что ранее ЕС продлил действие антироссийских санкций до 31 января следующего года. Ограничения касаются энергетического и финансового секторов экономики РФ, а также оборонной промышленности и производства товаров двойного назначения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.07.2018 13:13
- гость -

Походу только я еще не называл условия снятия антироссийских санкций

0  0
12.07.2018 13:47
- гость -

Вот не пойму кто спонсирует постоянное муссирование разговоров о санкциях в наших СМИ. Давно пора законодательно запретить любое упоминание о санкциях.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
00:06
Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу 0
23:48
Роскомнадзор напомнил операторам связи о запрете пользоваться Telegram 0
23:21
Почти половина россиян гордится игрой сборной на ЧМ-2018 0
23:03
Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Барнауле 1
22:52
СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 0
22:34
Безвестно пропавший британский болельщик был найден в московской гостинице 0
22:17
Это подарок для экономики: глава Роструда о пожилых предпринимателях 0
21:58
Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий 0
21:36
Американцы рассказали, кого считают лучшим президентом современности 0
21:17
Кабинки для курения могут поставить в Шереметьево осенью 0
20:58
Путин продлил действие продуктового эмбарго 3
20:28
Беспилотник заснял укладку железнодорожных путей к Крымскому мосту 0
20:06
Основатель Papa John's покинул компанию из-за скандала с расизмом 0
19:46
Депутаты Госдумы предложили праздновать в стране День российского футбола 1
19:21
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО 0
19:08
Коротко о главном: возвращение горячей воды, жара и новостройки Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 июля
18:49
Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке 0
18:29
Голикова рассказала, сколько россиян получают серую зарплату 3
18:04
9 млрд рублей Захарченко перечислили в российский бюджет 3
17:50
Верка Сердючка скоро перестанет существовать 1
17:33
ГОСТ по пожарной безопасности появится в России 0
17:23
Шесть человек госпитализировали после опрокидывания УАЗа в Алтайском крае 0
17:14
Эксперты: пользователям Android угрожает новый троянский вирус Anubis 0
17:02
АлтГУ поднялся в рейтинге центров содействия трудоустройству выпускников 0
16:50
Экс-сотрудника Росреестра в Барнауле осудили за покушение на мошенничество 0
16:32
Штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае 0
16:24
Аудит выявил в МЧС критическое положение у спасателей и пожарной охраны 1
16:15
Хорватский футболист Вида принес извинения россиянам за свое поведение 2
16:04
О чем мультфильм "Монстры на каникулах-3: Море зовет" и зачем его смотреть 0
15:51
База данных домашних животных появится в Алтайском крае 1
15:40
Пожизненное могут дать жителю Алтая по делу об убийстве четырех человек 0
15:35
"Политех" выпустил первых специалистов по экономической безопасности 2
15:31
Пилот вертолета снял на видео лавовое озеро в Меланезии 0
15:22
Советский Барнаул в фотографиях Виктора Садчикова 10
15:13
Республика солнечных батарей: очередную эко-станцию возводят на Алтае 7
15:04
Велосипедист пытался изнасиловать жительницу Барнаула 10
14:51
Рассказавшую о связи с Трампом порноактрису задержали в США 0
14:34
Виктор Томенко занял второе место в рейтинге сибирских губернаторов 2
14:21
Служба на месте будущего Петропавловского собора прошла в Барнауле 10
14:13
Случай собачьего бешенства зарегистрирован в Горно-Алтайске 0
14:07
Дугин приехал посмотреть на ремонт школы и поручил заделать дыру в заборе 11
13:50
Застрявший в Тюмени алтайский дальнобойщик вернется домой в выходные 3
13:32
Котельное оборудование загорелось в барнаульской промзоне 0
13:24
СМИ: двое детей и мужчина погибли во время пожара в Новосибирской области 0
13:12
Алтайские прокуроры заняли второе место в соревнованиях по ловле рыбы 2
13:03
Общественники нашли дефекты на ремонтируемой улице в центре Барнаула 2
12:51
Бельгийский посол назвал условия для снятия антироссийских санкций 2
12:36
Родившуюся в барнаульском "ДАРе" девочку назвали Дарой 8
12:24
Минтруд пообещал россиянам пенсию до 34 тысяч рублей после реформы 22
12:15
Томенко доложил Медведеву о проблемах Алтая и попросил федеральных средств 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.