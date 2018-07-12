Фото: zdravalt.ru
Девочку, родившуюся в перинатальном центре "ДАР", назвали необычным именем Дара, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.
"Все, конечно, подумали, что родители назвали ребенка в честь медицинского учреждения, но это не совсем так. Корни имени Дара уходят в старославянские времена. На нем остановился отец, уже не первый год увлекающийся историей своего рода", — отмечают в ведомстве.
Мама малышки рассказывает: "Если бы родился мальчик, то ему было приготовлено имя Ярополк".
Отец ребенка считает дочку подарком судьбы — отсюда и имя.
Информацию о регистрации ребенка с именем Дара уже подтвердили в отделе ЗАГС Железнодорожного района.
Комментарии
Блин Яропол...все сказано о родителях..ну как так то а
Смешно и жалко когда родители пытаются свои комплексы и приобретённые стереотипы воплотить в детях. Завтра мода поменяется а ребёнку дай бог ещё сто лет жить с таким имечком.
Нет такого имени!
Дара. ... ну назвали бы дарьей или дариноц
Расти, малыш, здоровой и счастливой+
Дарина?
А в других род.домах назвали Сашами и Маринами . И что ?
Кому какая разница за чужих детей? Я вот тоже дочку назвала для других не совсем обычно. А для нас отличное имя.