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Девочку, родившуюся в перинатальном центре "ДАР", назвали необычным именем Дара, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

"Все, конечно, подумали, что родители назвали ребенка в честь медицинского учреждения, но это не совсем так. Корни имени Дара уходят в старославянские времена. На нем остановился отец, уже не первый год увлекающийся историей своего рода", — отмечают в ведомстве.

Мама малышки рассказывает: "Если бы родился мальчик, то ему было приготовлено имя Ярополк".

Отец ребенка считает дочку подарком судьбы — отсюда и имя.

Информацию о регистрации ребенка с именем Дара уже подтвердили в отделе ЗАГС Железнодорожного района.