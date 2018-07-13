Как часто мы ходим в магазине мимо душевой кабины, водонагревателя или новой сантехники, думая: "Как же хочется, чтобы это было у меня дома". Притом стоимость самого товара вполне нам подходит, но как только подумаешь о том, что нужно вызывать мастера из ЖЭКа, ждать до трех часов ночи, договариваться с грузчиками, выбирать мастеров через интернет, опираясь на отзывы таких же, как и я, обычных людей, а не специалистов – сразу пропадает любое желание что-то менять.

А теперь представьте: душевая кабина, новые двери, кафель – появляются в вашей квартире совершенно без лишних переживаний о том, к кому обратиться за помощью. Мастера приходят только тогда, когда удобно вам. Товар привозят только в удобное для вас время и бережно поднимают на этаж. Любая услуга проверяется настоящими профессионалами, отфильтровывая любых дилетантов. На все виды работ гарантия целый год. И любая проблема, связанная с установкой или монтажом, решается одним звонком по бесплатной горячей линии

Если вы увидели знак "Смонтируем, Соберем, Установим" на товаре в гипермаркете "АКСИОМА", то у вас есть прекрасная возможность воспользоваться новым сервисом, который включает в себя доставку данного товара, подъем на этаж, а самое главное, быстрый и надежный монтаж с гарантией 1 год.

Приходите в гипермаркет "АКСИОМА" и проверьте новый сервис в деле. Подробности спрашивайте у продавцов – консультантов и на стойке "Службы Сервиса".

Строительный гипермаркет "Аксиома":

г. Барнаул, Павловский тракт, 166г

телефон горячей линии: 8-800-775-9000

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