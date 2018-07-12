Фото: prok-altai.ru

Команда прокуратуры Алтайского края заняла второе место на региональных соревнованиях по ловле рыбы, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Состязания состоялись 7 июля на водоёме Сенниково в Павловском районе. Соревнования, пропагандирующие здоровый образ жизни и бережное отношение к природе, являются ежегодными и в них принимают участие представители федеральных и краевых ведомств.

В этом году в турнире приняли участие более ста спортсменов из 36 команд, которые приехали вместе с семьями и детьми.

"В общем соревновании среди федеральных структур команда прокуратуры региона, представленная начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Евгением Панкратовым, начальником отдела по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергеем Пекаревым и заместителем прокурора г. Новоалтайска Семеном Григорьевым заняла второе место", — уточняют в надзорном ведомстве.

Также подчеркивается, что вся выловленная рыба была выпущена в естественную среду обитания.