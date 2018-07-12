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Двое детей и мужчина стали жертвами пожара в частном доме в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.

В результате пожара погибли трое, включая двое детей. "Их возраст устанавливается", — цитирует агентство собеседника.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, пожар произошел на улице Набарежная в четверг, 12 июля, в 5:02 по местному времени.

Огонь повредил стены и крышу дома по всей площади. В 5:34 пожар был потушен. К борьбе с огнем привлекалось три единицы техники и десять человек.