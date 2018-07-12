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Серьезный пожар произошел утром в четверг, 12 июля, в барнаульской промзоне на улице Трактовой, сообщает "Алтайская правда".

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, на открытой площадке на территории производственного объединения загорелось котельное оборудование. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Данные о пожаре поступили в 08:29. В 08:55 возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Предварительной причиной произошедшего называется нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.