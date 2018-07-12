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Дальнойбойщик из Новоалтайска Всеволод Ложкин, который застрял на тюменской трассе, намерен вернуться в Алтайский край в грядущие выходные. Об этом пишут "Вести. Регион-Тюмень".
По данным издания, уже в ближайшее время у жителя Алтайского края, который провел в Тюмени почти полтора месяца, появится возможность выкупить нужные для ремонта детали.
Напомним, в неприятную историю новоалтаец попал еще в мае, когда его транспорт заглох на выезде из Тюмени.
С тех пор мужчина жил в двух квадратных метрах кабины, где размещены холодильник, небольшая плитка и чайник.
Долгое время мужчина не мог найти специалистов и запчастей, к тому же денег было не много. "Собирали, на ремонт как говорится всем миром, кто сколько может", — пишет издание.
Первыми на помощь дальнобойщику пришли тюменские водители длинномеров и тягачей – те, кто тоже попадали в подобные сложные ситуации.
Мужчина признается, что за полтора месяца Тюмень стала ему вторым домом. На родине жителя Новоалтайска ждут супруга и сын.
Комментарии
Скажите пожалуйста, вот такие перевозки в 21 веке, с привлечением героев-водителей - это норма? Человечество так и не сумело создать крупных транспортных компаний, где героизм был бы исключен?
В чем героизм водителя этого? Это его решение, его древний сарай американский, его бизнес.
Давно продал бы "самовывозом" и пошел дворы метла махай. Из-за таких горе-героев-бизнесменов важный груз и не доезжает до покупателя.