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Дальнойбойщик из Новоалтайска Всеволод Ложкин, который застрял на тюменской трассе, намерен вернуться в Алтайский край в грядущие выходные. Об этом пишут "Вести. Регион-Тюмень".

По данным издания, уже в ближайшее время у жителя Алтайского края, который провел в Тюмени почти полтора месяца, появится возможность выкупить нужные для ремонта детали.

Напомним, в неприятную историю новоалтаец попал еще в мае, когда его транспорт заглох на выезде из Тюмени.

С тех пор мужчина жил в двух квадратных метрах кабины, где размещены холодильник, небольшая плитка и чайник.

Долгое время мужчина не мог найти специалистов и запчастей, к тому же денег было не много. "Собирали, на ремонт как говорится всем миром, кто сколько может", — пишет издание.

Первыми на помощь дальнобойщику пришли тюменские водители длинномеров и тягачей – те, кто тоже попадали в подобные сложные ситуации.

Мужчина признается, что за полтора месяца Тюмень стала ему вторым домом. На родине жителя Новоалтайска ждут супруга и сын.