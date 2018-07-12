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Глава города Барнаула Сергей Дугин в четверг, 12 июля, приехал в среднюю школу №78 на улице Коммунаров, чтобы лично проконтролировать ход капитального ремонта. Здание построено 70 лет назад, стены помнят тысячи выпускников, но за свою историю школа фактически ни разу не ремонтировалось.

Градоначальник в начале своего осмотра прошел прилегающий к образовательному учреждению железный забор, где нашел большую дыру. Через нее в этот момент пролезали многие ученики, работающие на пришкольном участке. Сергей Дугин также пролез через дыру и после чего пошутил, что через нее может на территорию школы проникнуть даже инвалид. Глава Барнаула обратился к руководству образовательного учреждения, как можно оперативнее заделать дыру, а после этого проследовал в здание школы.

Ремонт в здании начался в конце июня и к в августу все работы уже должны быть завершены. На объект из городского бюджета было выделено около 6 миллионов рублей. На объекте в данный момент меняют проводку, напольное покрытие, красят стены и ремонтируют спортивный зал. По данным мэрии, всего на подготовку школ Барнаула в 2018 году выделено более 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на 150 учреждений. Прежде всего, властями будет уделяться внимание на устранение предписаний надзорных ведомств: деревянный пол меняется на негорючие материалы, утепляются окна.

По словам Сергея Дугина в Барнауле проводится системная работа по созданию комфортных условий для обучения детей. В 2018 году в столице региона была запущена новая программа по реконструкции спортивных залов. В 5 учебных заведениях она уже была проведена. В планах на ближайшие годы провести реконструкцию спортивных залов еще в 31 одной школе Барнаула. В сумме на 38 объектов городские власти потратят около 100 миллионов рублей. Сергей Дугин отметил, что когда посещаешь залы в новых школах, то сразу понимаешь разницу .

"Если бы не было новых школ кажется, что они нормальные. Но когда заходишь в новую школу, то видишь там два спортивных зала по всем стандартам. Понятно, что здесь здание построено 70 лет назад, но сегодня стандартны изменились", — отметил Сергей Дугин.

Глава Барнаула призвал подрядчика не затягивать со сроками окончания работ и пообещал вернуться в обновленную школу №78 уже 1 сентября.