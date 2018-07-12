Фото: Amic.ru
Глава города Барнаула Сергей Дугин в четверг, 12 июля, приехал в среднюю школу №78 на улице Коммунаров, чтобы лично проконтролировать ход капитального ремонта. Здание построено 70 лет назад, стены помнят тысячи выпускников, но за свою историю школа фактически ни разу не ремонтировалось.
Градоначальник в начале своего осмотра прошел прилегающий к образовательному учреждению железный забор, где нашел большую дыру. Через нее в этот момент пролезали многие ученики, работающие на пришкольном участке. Сергей Дугин также пролез через дыру и после чего пошутил, что через нее может на территорию школы проникнуть даже инвалид. Глава Барнаула обратился к руководству образовательного учреждения, как можно оперативнее заделать дыру, а после этого проследовал в здание школы.
Ремонт в здании начался в конце июня и к в августу все работы уже должны быть завершены. На объект из городского бюджета было выделено около 6 миллионов рублей. На объекте в данный момент меняют проводку, напольное покрытие, красят стены и ремонтируют спортивный зал. По данным мэрии, всего на подготовку школ Барнаула в 2018 году выделено более 90 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на 150 учреждений. Прежде всего, властями будет уделяться внимание на устранение предписаний надзорных ведомств: деревянный пол меняется на негорючие материалы, утепляются окна.
По словам Сергея Дугина в Барнауле проводится системная работа по созданию комфортных условий для обучения детей. В 2018 году в столице региона была запущена новая программа по реконструкции спортивных залов. В 5 учебных заведениях она уже была проведена. В планах на ближайшие годы провести реконструкцию спортивных залов еще в 31 одной школе Барнаула. В сумме на 38 объектов городские власти потратят около 100 миллионов рублей. Сергей Дугин отметил, что когда посещаешь залы в новых школах, то сразу понимаешь разницу .
"Если бы не было новых школ кажется, что они нормальные. Но когда заходишь в новую школу, то видишь там два спортивных зала по всем стандартам. Понятно, что здесь здание построено 70 лет назад, но сегодня стандартны изменились", — отметил Сергей Дугин.
Глава Барнаула призвал подрядчика не затягивать со сроками окончания работ и пообещал вернуться в обновленную школу №78 уже 1 сентября.
Комментарии
Дугин самый грамотный управленец. Нашему городу несказанно повезло.
Молодец Дугин, лично контролирует все, так и должно быть
Может калитку сделать для детей, если есть тропинка, значит просто ближе идти. Такую толщину прудка ребенок перегрыз не зря.
Так и должно быть, может что то сделают для наших учеников
Все боты отписались????
В новости ни разу не упомянут Томенко. Выговор редактору с занесением в личное дело.
Смех да и только. Поручил заделать дыру в заборе. Герой которого мы заслужили.
все люди недовольны. хорошо контролирует плохо, плохо контролирует - ужас. сами-то что делаете полезного?
а что это за шуточки такие у мэра? большинство общественных мест в городе для инвалидов как раз напоминают "дырки в заборах", через которые людям с ограниченными возможностями приходится "лазить". Вот им то уж точно не смешно от таких шуточек
Не трогайте дырку!!! Этой дырке в заборе более 25 лет, через неё не одно поколение выпусников прошло. Эта дырка в заборе можно сказать историческая ценность, память многих выпустников, а Вы заделать.
Тут где то фото совесткого Барнаула, на которых город утопает в зелени. Новоиспеченные дровосеки объясняют все защитой населения от падения деревьев. Не так много человек ежегодно страдает от падения деревьев
От вашей халтурной штукатурки на фасадах больше людей пострадало. А сколько людей страдает от солнечных и тепловых ударов в вашем чудесном городе-сковороде?