В день святых Петра и Павла в Барнауле прошла церковная служба на месте Петропавловского собора, который в 18 веке размещался на месте сегодняшней площади Свободы.

Службу посетили около сотни человек. Горожане приходили с детьми. Останавливались прохожие.

"На этом месте раньше стоял храм, очень большой и красивый. Сейчас его собираются восстанавливать, место намоленое, вот мы сюда и пришли", — охотно объяснила прихожанка Мария. По словам прихожан, колокольный звон Петропавловского собора слышали за много километров от Барнаула. Сегодня, по окончании службы на месте храма тоже раздался колокольный звон. Его запись прислал читатель Ami.ru на номер "мобильного репортера".

Отметим, осенью 2016 года в алтайской митрополии сообщили, что намерены восстановит Петропавловский собор. Правда о сроках пока неизвестно.

Петропавловский собор был первым каменным храмом города. Его построили за три года в 1770-е годы. Проект храма создавали в Санкт-Петербурге. А вокруг собора был разбит сад.

Кстати, до революции эта площадь носила название Соборная — в честь храма, который на ней стоял. После революции площадь переименовали, а в 30-е годы собор уничтожили. Добавим, сейчас здесь находится скульптура "Прощание", в память о жертвах политических репрессий.