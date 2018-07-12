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Служба на месте будущего Петропавловского собора прошла в Барнауле

, ИА "Амител"
В День святых Петра и Павла в Барнауле провели службу на месте первого городского собора

В день святых Петра и Павла в Барнауле прошла церковная служба на месте Петропавловского собора, который в 18 веке размещался на месте сегодняшней площади Свободы.

Службу посетили около сотни человек. Горожане приходили с детьми. Останавливались прохожие.

"На этом месте раньше стоял храм, очень большой и красивый. Сейчас его собираются восстанавливать, место намоленое, вот мы сюда и пришли", — охотно объяснила прихожанка Мария. По словам прихожан, колокольный звон Петропавловского собора слышали за много километров от Барнаула. Сегодня, по окончании службы на месте храма тоже раздался колокольный звон. Его запись прислал читатель Ami.ru на номер "мобильного репортера".

 

Отметим, осенью 2016 года в алтайской митрополии сообщили, что намерены восстановит Петропавловский собор. Правда о сроках пока неизвестно.

Петропавловский собор был первым каменным храмом города. Его построили за три года в 1770-е годы. Проект храма создавали в Санкт-Петербурге. А вокруг собора был разбит сад.

Кстати, до революции эта площадь носила название Соборная — в честь храма, который на ней стоял. После революции площадь переименовали, а в 30-е годы собор уничтожили. Добавим, сейчас здесь находится скульптура "Прощание", в память о жертвах политических репрессий.


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Комментарии

12.07.2018 14:30
- гость -

Сейчас здесь находится скульптура "Прощание", в память о жертвах политических репрессий.

а куда скульптуру денут ежели начнут строить собор

1  0
12.07.2018 14:34
- гость -

Хорошая новость!

0  1
12.07.2018 14:40
гость

Намоленное место.

Летом 2018 года на этом месте устраивают митинги. Звучат призывы к отставке правительства и слова народного гнева против людоедской пенсионной реформы.

1  0
12.07.2018 14:41
- гость -

Достаточно восстановили.Сообразно текущему моменту.

0  0
12.07.2018 14:49
Filin

Хватит издеваться над городом. Сколько можно лезть в Центр. Ехайте на окраины и там стройте.

1  0
12.07.2018 14:56
- гость -

На фотках мужики мелькают, ладно бабки (умом уж слабы) и дети (не осознающие), но здоровым лбам заниматься этой чепухой мифической стыд и позор.

1  0
12.07.2018 15:01
РРР

Для кого они их настраивают, туда уже никто не ходит? Дураков все меньше становится.

1  0
12.07.2018 15:15
гогич

деньги есть, вкладывают в недвижимость - все правильно делают!

0  0
12.07.2018 15:17
- гость -


12.07.2018 15:01
РРР
Количество дураков-то как раз возрастает экспоненциально, правительство и ЗАО "РПЦ" над этим усиленно работают.

0  0
12.07.2018 15:36
- гость -

12.07.2018 14:49
Filin
-----------------------
Не не, нам их тут тоже не надо. Пущай вон за город валят. Верующие заодно крестный ход совершать будут, добираясь.

1  0
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